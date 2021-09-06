Итоги XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту

Сборная команда России вместе со своими коллегами из других стран с 1 по 5 сентября боролась за звание чемпионов мира XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.
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