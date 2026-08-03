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Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений ради вооружения Украины

Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений ради вооружения Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

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