Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений ради вооружения Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).