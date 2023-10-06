Песочная сказка в гостях у воспитанников.

Сегодня в нашем детском саду в рамках инновационного проекта ´Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия´ прошла песочная анимация ´От чего кошку назвали кошкой´.