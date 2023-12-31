Мурашко: 22 человека находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

РИАМО - 31 дек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после обстрела Белгорода украинскими военными в медучреждениях остаются 109 человек, из них 22 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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