Олег Пикунов провел зарядку с олимпийской чемпионкой в Суздале

Автор, певец и композитор Олег Пикунов из Нижнего Новгорода провел зарядку для молодежи вместе с двукратной олимпийской чемпионкой, девятикратной чемпионкой мира Светланой Хоркиной на спортивном празднике в Суздале.
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