ВТБ и М2 выяснили, какие квартиры продаются быстрее

Текущее состояние рынка недвижимости в России показывает, что покупатели все чаще обращают внимание на особенности жилых районов, такие как отсутствие автомобилей на улицах, наличие магазинов и детских площадок.
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