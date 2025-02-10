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В России высказались об атаке ВСУ на Краснодар

Сенатор Карасин назвал ночные атаки дронов ВСУ на РФ военным психозом Киева Ночные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это военный психоз Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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