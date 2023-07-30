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Гейджи – о хай-кике в бою с Порье: «Ни разу за кэмп его не выбросил, можете называть это удачей»

«Ни разу за кэмп не выбросил этот хай-кик. Просто тренеры сказали мне сохранять спокойствие. Это был словно еще один день дома.

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