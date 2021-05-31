Старое искусственное покрытие стадиона «Юность» могут использовать на своих спортплощадках школы Петрозаводска

Депутаты Петросовета предложили для приведения в порядок некоторых футбольных стадионов на территории школ и детсадов сохранить и обязательно использовать старое искусственное покрытие, которое высвобождается при реконструкции стадиона «Юность».
Депутаты Петросовета предложили для приведения в порядок некоторых футбольных стадионов на территории школ и детсадов сохранить и обязательно использовать старое искусственное покрытие, которое высвобождается при реконструкции стадиона «Юность».
Свежие комментарии