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Старое искусственное покрытие стадиона «Юность» могут использовать на своих спортплощадках школы Петрозаводска

Депутаты Петросовета предложили для приведения в порядок некоторых футбольных стадионов на территории школ и детсадов сохранить и обязательно использовать старое искусственное покрытие, которое высвобождается при реконструкции стадиона «Юность».

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