Алина Загитова ответила на хейт из-за гранта в 80 миллионов рублей

И объяснила, на что пойдёт такая сумма Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прервала молчание и ответила накануне в своём телеграм-канале на негативные комментарии о своём первом ледовом шоу и заявке на грант на 74,8 млн рублей для проекта «Алые паруса».
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