Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Восемь часов в Кремле заставили НАТО нервничать: зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Восемь часов в Кремле заставили НАТО нервничать: зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

В прошлый раз глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы отговорить власти России от начала спецоперации.Внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву без предварительного объявления застал врасплох не только журналистов, но и европейских союзников Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии