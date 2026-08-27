В прошлый раз глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы отговорить власти России от начала спецоперации.Внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву без предварительного объявления застал врасплох не только журналистов, но и европейских союзников Вашингтона.
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