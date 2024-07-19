Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"В полицию начнут массово набирать таджиков": Кто запустил фейк и что произошло на самом деле?

"В полицию начнут массово набирать таджиков": Кто запустил фейк и что произошло на самом деле?

СМИ стали распространять новость, что "в полицию начнут массово набирать таджиков". Резонансное сообщение породило волнения в обществе, ведь в России, наоборот, стараются ослабить влияние "гостей".

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Комментарии
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Nina Данилова
Ой,прочитала и расмеялась,да у нас в отделении полиции уже лет 8  этот беспредел,жаловалась начальнику  полиции на расклейку интим услуг предлагала даже фоторграфии их рож,так мне такой ответ прислали,что поняла,пока в начальстве сидит этот новый гражданин России обращаться бесполезно
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3 час.
виктор климахин
Это   могли   додуматься   единородцы   либералы  демократы   депутаты  олигархи   как  предатели       и  враги    народа   и  России    Россиян   Нельзя   пускать   не  в  какие  структуры   власти   торговлю   больницы   общепит   в  школы    как учителей    детсады   и  тем более   в  полицию  с  прокуратурой    это  прямой  захват  власти   и  страны   и  мы  станем  чужими   в  своей  стране   хозяйничать  будет   чуркистан   этого   и  добиваются   исламисты  басмачи   муфтии   Всех  черножопых  мигрантов  убивать   до  последнего   как  шакалов   и   бешенных  собак   с   предателями   доброжелателями   заступниками
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лл
лина любимцева
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