СМИ стали распространять новость, что "в полицию начнут массово набирать таджиков". Резонансное сообщение породило волнения в обществе, ведь в России, наоборот, стараются ослабить влияние "гостей".
"В полицию начнут массово набирать таджиков": Кто запустил фейк и что произошло на самом деле?
Комментарии
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NД
Nina Данилова
Ой,прочитала и расмеялась,да у нас в отделении полиции уже лет 8 этот беспредел,жаловалась начальнику полиции на расклейку интим услуг предлагала даже фоторграфии их рож,так мне такой ответ прислали,что поняла,пока в начальстве сидит этот новый гражданин России обращаться бесполезно
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3 час.
виктор климахин
Это могли додуматься единородцы либералы демократы депутаты олигархи как предатели и враги народа и России Россиян Нельзя пускать не в какие структуры власти торговлю больницы общепит в школы как учителей детсады и тем более в полицию с прокуратурой это прямой захват власти и страны и мы станем чужими в своей стране хозяйничать будет чуркистан этого и добиваются исламисты басмачи муфтии Всех черножопых мигрантов убивать до последнего как шакалов и бешенных собак с предателями доброжелателями заступниками
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3 час.
лл
лина любимцева
Запугивают.... не приведи это станет правдой!! КУДА БЕЖАТЬ?!!
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2 час.
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