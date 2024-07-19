"В полицию начнут массово набирать таджиков": Кто запустил фейк и что произошло на самом деле?

Ой,прочитала и расмеялась,да у нас в отделении полиции уже лет 8 этот беспредел,жаловалась начальнику полиции на расклейку интим услуг предлагала даже фоторграфии их рож,так мне такой ответ прислали,что поняла,пока в начальстве сидит этот новый гражданин России обращаться бесполезно

виктор климахин

Это могли додуматься единородцы либералы демократы депутаты олигархи как предатели и враги народа и России Россиян Нельзя пускать не в какие структуры власти торговлю больницы общепит в школы как учителей детсады и тем более в полицию с прокуратурой это прямой захват власти и страны и мы станем чужими в своей стране хозяйничать будет чуркистан этого и добиваются исламисты басмачи муфтии Всех черножопых мигрантов убивать до последнего как шакалов и бешенных собак с предателями доброжелателями заступниками