Космический аппарат Parker Solar Probe однажды коснулся Солнечной короны, а теперь готовится погрузиться в неё

В августе 2018 года NASA запустило миссию, направленную на изучение Солнца. Космический аппарат Parker Solar Probe пронёсся мимо нашей звезды на расстоянии около 42,6 миллионов километров от его «поверхности».
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