Штурмовавшему Капитолий американцу грозит шесть месяцев лишения свободы

Прокуратура в США требует 6 месяцев заключения для штурмовавшего Капитолий местного жителя Кевина Лофтуса, который пытался отправиться в Россию и тем самым нарушил условия испытательного срока, сообщает Politico.
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