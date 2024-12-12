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Штурмовавшему Капитолий американцу грозит шесть месяцев лишения свободы

Штурмовавшему Капитолий американцу грозит шесть месяцев лишения свободы

Прокуратура в США требует 6 месяцев заключения для штурмовавшего Капитолий местного жителя Кевина Лофтуса, который пытался отправиться в Россию и тем самым нарушил условия испытательного срока, сообщает Politico.

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