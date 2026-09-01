Спрос на такси в Казани в День знаний может вырасти на 17%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Спрос на такси в Казани утром 1 сентября может увеличиться на 6–11% по сравнению с обычным вторником, а на поездки по тарифу для детей – на 12–17%.
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