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Татар-информ

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Спрос на такси в Казани в День знаний может вырасти на 17%

Спрос на такси в Казани в День знаний может вырасти на 17%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Спрос на такси в Казани утром 1 сентября может увеличиться на 6–11% по сравнению с обычным вторником, а на поездки по тарифу для детей – на 12–17%.

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