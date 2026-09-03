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Volkswagen дела совсем плохи — компания собирается закрыть ещё 4 завода в Германии

Volkswagen дела совсем плохи — компания собирается закрыть ещё 4 завода в Германии

В сеть утек 147-страничный документ для наблюдательного совета VW. Согласно плану руководства, производство могут постепенно свернуть на заводах в Эмдене и Цвиккау в 2031 году, Ганновере в 2032-м и Неккарзульме в 2034-м.

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