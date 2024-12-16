Аффлек и его экс-супруга заставили Джей Ло почувствовать себя униженной

Певица и ее соперница встретились на мероприятии. Дженнифер Лопес снова почувствовала себя униженной LEGION-MEDIAНа днях Дженнифер Лопес пришлось смириться с публичным унижением, которое выпало на ее долю во время представления школьной пьесы, в которой получили роли как ее дочка Эмма, так и младшая дочь Аффлека Серафина.