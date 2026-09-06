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Рональд Куман-младший стал первым вратарём в истории чемпионата Нидерландов, забив два гола в одном матче

В пятом туре чемпионата Нидерландов по футболу вратарь клуба «Телстар» Рональд Куман-младший дважды забил с пенальти в матче против «Камбюра», что позволило его команде избежать поражения и оформить ничью.

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