В агентстве ООН по Палестине отреагировали на сообщения о тоннеле ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выступило с просьбой о проведении независимого расследования данных о том, что под штаб-квартирой агентства, расположенной на территории Газы, был обнаружен туннель, использовавшийся представителями радикальной палестинской группировкой ХАМАС.