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Песков: цели СВО будут достигнуты, но мирные средства предпочтительны

Песков: цели СВО будут достигнуты, но мирные средства предпочтительны

Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, при этом предпочтителен мирный сценарий. Об этом 8 сентября на брифинге в преддверии саммита БРИКС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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