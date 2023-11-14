Боррель высказался о поставках Киеву истребителей F-16

Конкретных данных о том, когда первый F-16 окажется на Украине, нет, но подготовка пилотов продолжается, заявил 14 ноября на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.