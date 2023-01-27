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Где смотреть финал Australian Open 2023: во сколько матчи Елена Рыбакина – Арина Соболенко, Стефанос Циципас – Новак Джокович

В последние выходные января теннисные болельщики ждут захватывающих финальных поединков на Australian Open 2023 в мужском и женском одиночных турнирах.

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