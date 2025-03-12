Поймать в сеть. Профессор Иванов рассказал, как лечить грыжи

Грыжа требует хирургического вмешательства. Как оно проводится? Об этом aif.ru рассказал заведующий хирургическим отделением ФНКЦ ФМБА России, заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов.
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