FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Красивое лицо,«Безумное лицо»: ...
  • Ольга Александрова
    Если срочно не урегулировать приезд «специалистов» на заработки такие погромы будут не только в Екатеринбурге.Толпа иностранцев...
  • Лидия Санникова
    Укроотродье... Не брать зверье в плен.В России рассказа...

Поймать в сеть. Профессор Иванов рассказал, как лечить грыжи

Поймать в сеть. Профессор Иванов рассказал, как лечить грыжи

Грыжа требует хирургического вмешательства. Как оно проводится? Об этом aif.ru рассказал заведующий хирургическим отделением ФНКЦ ФМБА России, заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх