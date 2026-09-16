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Суд освободил из-под стражи обвиняемых по делу об атаке на аэродромы дальнобойщиков

Суд освободил из-под стражи обвиняемых по делу об атаке на аэродромы дальнобойщиков

Мосгорсуд освободил из-под стражи четырех водителей грузовиков, которые были фигурантами дела об атаке на военные аэродромы РФ с применением БПЛА.

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