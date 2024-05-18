С 18 по 31 мая в «Москвариуме» пройдут открытые тренировки дельфинов и белухи

В интерактивной части тренировки посетители смогут почувствовать себя настоящим тренером.Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 18 по 31 мая проводит открытые тренировки морских животных.
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