Балерина Волочкова призналась, что все еще ищет идеального мужчину

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что пока не встретила спутника жизни и все еще его ищет. В интервью с телеканалом "360" она призналась, что не планирует больше иметь детей даже в случае, если встретит идеального мужчину.
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