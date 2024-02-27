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Балерина Волочкова призналась, что все еще ищет идеального мужчину

Балерина Волочкова призналась, что все еще ищет идеального мужчину

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что пока не встретила спутника жизни и все еще его ищет. В интервью с телеканалом "360" она призналась, что не планирует больше иметь детей даже в случае, если встретит идеального мужчину.

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