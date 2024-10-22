Украина потеряла четверть населения после начала войны, — ООН.

Население Украины сократилось примерно на 10 миллионов человек, — заявила региональный директор Фонда ООН в области народонаселения Бауэр/ Сокращение населения вызвано не только прямыми потерями в войне, но и эмиграцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии