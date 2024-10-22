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Русская весна

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Украина потеряла четверть населения после начала войны, — ООН.

Украина потеряла четверть населения после начала войны, — ООН.

Население Украины сократилось примерно на 10 миллионов человек, — заявила региональный директор Фонда ООН в области народонаселения Бауэр/ Сокращение населения вызвано не только прямыми потерями в войне, но и эмиграцией.

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