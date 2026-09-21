Попенко предрёк Украине тяжёлую зиму из-за угроз энергетике

Олег Попенко заявил, что если удары по энергетике продолжатся, Украине грозит ещё более тяжёлая зима.
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