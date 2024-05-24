Состоялась рабочая встреча Дмитрия Артюхова и Дмитрия Чернышенко

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу, на которой обсудили ключевые направления развития региона, включая науку, образование и спорт.
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