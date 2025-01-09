МФК «Займер» решил направить всю прибыль на дивиденды за III квартал

28 декабря 2024 года акционеры МФК «Займер» на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили решение совета директоров о выплате дивидендов в размере 1,051 млрд рублей, или 100% чистой прибыли компании за III квартал 2024 года.
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