Глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс — об обсуждении прекращения огня в Черном море:Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, которое фактически является «главным призом».