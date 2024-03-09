Tsitsagi Nikita/news.ru/Globallookpress Вчера 173K прочитали Польские СМИ выкатили разоблачительный материал, согласно которому Запад находится в недоумении, как в действительности вооружённый до зубов Киев способен настолько фатально и позорно вести бой против русской армии.