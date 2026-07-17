Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива ограничит монархии Персидского залива

Научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что в случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива у нефтяных монархий Персидского залива почти не останется альтернативных маршрутов.