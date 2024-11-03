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Царьград

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Петербург готов "заморозить" десятки миллионов ради ледовых фигур

Петербург готов "заморозить" десятки миллионов ради ледовых фигур

Стало известно, сколько власти Петербурга потратят на ледовые фигуры для туристов.В то время как многие русские граждане внимательно следят за каждой копейкой, Смольный решил устроить поистине "ледяное шоу".

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