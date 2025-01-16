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Царьград

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Небензя: США и Британия могут быть причастны к атаке на "Турецкий поток"

Небензя: США и Британия могут быть причастны к атаке на "Турецкий поток"

Василий Небензя заявил, что у России есть все основания считать, что атака Украины на газопровод "Турецкий поток" совершена по указке из Вашингтона и Лондона.

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