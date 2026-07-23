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"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте

"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте

Очередной Майдан снова становится главной темой западных СМИ, вещающих о событиях на Украине. На этот раз внимание журналистов привлекли последствия "картонных протестов", возникших в стране после отставки министра обороны Михаила Фёдорова .

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