"Картонный майдан" или битва генералов с дронами. Украина в международном контексте

Очередной Майдан снова становится главной темой западных СМИ, вещающих о событиях на Украине. На этот раз внимание журналистов привлекли последствия "картонных протестов", возникших в стране после отставки министра обороны Михаила Фёдорова .
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