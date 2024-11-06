Ион Кику прокомментировал обещания Майи Санду

«Я верю в чудеса!», – заявил бывший кандидат в президенты Ион Кику, лидер ДПМ, по поводу послания, опубликованного Майей Санду после ее переизбрания президентом 3 ноября, в котором она обещает «безотлагательно» приступить к исполнению своих предвыборных обещаний.