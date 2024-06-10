Анна Нетребко в коротких шортах гуляет по Милану, обнажив стройные ноги

Оперная дива Анна Нетребко заметно похудела и может позволить себе смелые наряды. В этом году Анна Нетребко отмечает свое 53-летие, но на свой возраст выглядит невероятно молодо, благодаря резкому похудению.
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