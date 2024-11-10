🇷🇺🇺🇦Кадры очередных пленных боевиков ВСУ в Курской области💪 #ВСРФ #СВО #ВСУ #ЗСУ #Пленный.
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🇷🇺🇺🇦Кадры очередных пленных боевиков ВСУ в Курской области💪 #ВСРФ #СВО #ВСУ #ЗСУ #Пленный.
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