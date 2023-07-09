"В Киев текут миллиарды из России". Раскрылась публичная схема обмана россиян нашими олигархами

Бизнес тоже надо потрясти хорошо. на свою страну они не хотят деньги выделить, скорей пенсионер последнее отдаст. Они же многие за нацистов.

Игорь Максаков

Пора в России уже кончать с этой олигархией, уже надоели эти сцуко, воры, дальше некуда! Нет у нас для народа России ничего положительного на ближайшее будущее, так и будем беднеть, а всё это воровское пропадло богатеть. Так нам и надо. Абасрали Ленина, Сталина, поделом нам!!! Пока слёзно не попросим у них, усопших, прощения, не будет нам ничего хорошего!