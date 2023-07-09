У России сейчас два врага - Запад, который спонсирует наших прямых врагов с помощью денег и оружия, а также олигархи, которые внутри России разворовывают страну и ослабляют ее военный потенциал.
"В Киев текут миллиарды из России". Раскрылась публичная схема обмана россиян нашими олигархами
Комментарии
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Antanas
Если такое творится вечная война.Сталин убирал 5 коллону и выграл войну.👍👍👍👍👍.
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16 час.
Регина Толстоброва
Бизнес тоже надо потрясти хорошо. на свою страну они не хотят деньги выделить, скорей пенсионер последнее отдаст. Они же многие за нацистов.
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16 час.
Игорь Максаков
Пора в России уже кончать с этой олигархией, уже надоели эти сцуко, воры, дальше некуда! Нет у нас для народа России ничего положительного на ближайшее будущее, так и будем беднеть, а всё это воровское пропадло богатеть. Так нам и надо. Абасрали Ленина, Сталина, поделом нам!!! Пока слёзно не попросим у них, усопших, прощения, не будет нам ничего хорошего!
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12 час.
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