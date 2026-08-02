Два пожарных вертолета столкнулись неподалеку от Афин, два пилота погибли

В 60 км к западу от Афин, в районе Псата, в небе столкнулись два вертолета Bell, участвовавших в борьбе с природными пожарами, сообщает RFI со ссылкой на греческую противопожарную службу 2 августа 2026 года, в воскресенье.
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