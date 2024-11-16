Инсайдер: Microsoft раскрыла не все крупные игры для Xbox Series X|S на 2025 год — у компан...

Инсайдер: Microsoft раскрыла не все крупные игры для Xbox Series X|S на 2025 год — у компании есть сюрпризыОфициально на 2025 год от внутренних студий Xbox сейчас заявлены Avowed, Fable, Doom: The Dark Ages и South of Midnight — первая стартует 18 февраля.