Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ с «Баффало» (ВИДЕО)

Сид полез защищать партнёра по команде.Сид полез защищать партнёра по команде.В Баффало (штат Нью-Йорк, США) на льду «Кибэнк-центра» минувшей ночью был сыгран предсезонный матч команд НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз».