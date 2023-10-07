Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ с «Баффало» (ВИДЕО)

Сид полез защищать партнёра по команде.Сид полез защищать партнёра по команде.В Баффало (штат Нью-Йорк, США) на льду «Кибэнк-центра» минувшей ночью был сыгран предсезонный матч команд НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз».
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