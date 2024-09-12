Яндекс создал отдельное юрлицо, чтобы продавать роботов

Компания Яндекс учредила новое юридическое лицо: ООО «Яндекс Роботикс». По данным ЕГРЮЛ, новое юрлицо было зарегистрировано 11 сентября, его уставный капитал составляет 1 млн рублей, генеральным директором назначен Иван Калинов.
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