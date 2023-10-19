Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Ростову-на-Дону

Запущенный украинскими формированиями беспилотный летательный аппарат уничтожен средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации на территории Ростовской области.
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