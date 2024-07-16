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Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

Суд приговорил к срокам от 9 до 13 лет четырех участников организации «Граждане СССР» (запрещена в России как экстремистская) за подготовку к нападению на объекты госвласти и правоохранительных органов в Удмуртии.

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