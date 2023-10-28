Израиль - вассал США и наш враг

Регина Толстоброва

Просто довели до такой жизни палестинцев. вот они и злобились. ведь их на протяжении всего времени израиль и убивал. и в тюрьмы отправлял. Сколько помню. пишут все об этом.надо создавать для государство.Чтобы не соприкасались с агрессивным Израилем.