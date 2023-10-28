Отличная, раскладывающая всё по полочкам статья от уважаемого drakonitДолго не касался темы событий на земле древней Палестины.
Израиль - вассал США и наш враг
Комментарии
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Регина Толстоброва
Просто довели до такой жизни палестинцев. вот они и злобились. ведь их на протяжении всего времени израиль и убивал. и в тюрьмы отправлял. Сколько помню. пишут все об этом.надо создавать для государство.Чтобы не соприкасались с агрессивным Израилем.
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3 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Еврейское государство должно исчезнуть как и хохлостан это два террористических государства. Фашистская политика и методы геноцида мирных жителей... Такие государства не должны существовать...
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3 д.
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