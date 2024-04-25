«За них работу делают ВСУ». Бойцы ВС РФ рассказали, что на самом деле представляет собой запрещенный РДК

Члены группировки редко встречаются на передовой, а их численность не превышает 100 человекНесмотря на старательный хайп, «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) остается каплей в море разношерстной украинской армии.
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