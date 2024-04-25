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«За них работу делают ВСУ». Бойцы ВС РФ рассказали, что на самом деле представляет собой запрещенный РДК

«За них работу делают ВСУ». Бойцы ВС РФ рассказали, что на самом деле представляет собой запрещенный РДК

Члены группировки редко встречаются на передовой, а их численность не превышает 100 человекНесмотря на старательный хайп, «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) остается каплей в море разношерстной украинской армии.

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