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Царьград

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Суд Омска приговорил пьяного водителя к 9 годам колонии

Суд Омска приговорил пьяного водителя к 9 годам колонии

Советский районный суд Омска приговорил водителя, сбившего на островке безопасности двух мужчин 24 апреля 2026 года, к девяти годам в колонии общего режима.

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