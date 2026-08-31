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Новости Тамбова

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Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября

Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября

Фото: нейросети Читайте также: Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции Школу в Бокино после сорванной концессии и уголовного дела наконец открыли Три объекта находятся в областном центре.

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